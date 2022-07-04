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Войска ВСУ покинули Лисичанск на велосипедах

МВД ЛНР: войска ВСУ похитили велосипеды при отступлении из Лисичанска

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули Лисичанск на похищенных велосипедах и машинах. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Очень много разграбленных домов, очень много автомобилей [отбирали] и уезжали, в том числе на велосипедах, мотоциклах. Все, что было из транспорта в Лисичанске, они забирали», — передали Киселеву местные жители.

По его словам, украинские военные отступали в подконтрольные Киеву Северск, Краматорск и Славянск. «Потому все награбленное, что было, они утащили туда», — добавил помощник главы МВД ЛНР.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ понесли значительные потери на всех направлениях в ЛНР. Глава республики Леонид Пасечник подчеркнул, что ВСУ могут попытаться отвоевать назад территории ЛНР после перехода Лисичанска под контроль российской армии, однако им не позволят этого сделать.

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Алевтина Запольская
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