Пасечник пообещал не отдавать ВСУ отвоеванные территории ЛНР

Глава ЛНР Пасечник: силам ВСУ не позволят отвоевать территории ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться отвоевать назад территории Луганской народной республики (ЛНР) после перехода Лисичанска под контроль российской армии, однако им не позволят этого сделать. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, его цитирует РИА Новости.

«По поводу безопасности и предпринимаемых шагов со стороны ВС Украины, нацбатов, которые, наверное, будут пытаться отвоевать территории, я хочу заявить вполне ответственно и однозначно: никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст», — подчеркнул политик.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории ЛНР, в том числе Лисичанска и близлежащих городов и сел. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска.