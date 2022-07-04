Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ в ЛНР

Минобороны: ВСУ потеряли управление подразделениями трех бригад при отступлении из ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери на всех направлениях в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, украинским командованием было потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад, а также 118-й бригады территориальной обороны.

Также в Минобороны сообщили, что воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили две украинские бригады в Харькове. Российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ могут попытаться отвоевать назад территории республики после перехода Лисичанска под контроль российской армии, однако им не позволят этого сделать.

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