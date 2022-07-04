Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ в ЛНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери на всех направлениях в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, украинским командованием было потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад, а также 118-й бригады территориальной обороны.
Также в Минобороны сообщили, что воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили две украинские бригады в Харькове. Российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ могут попытаться отвоевать назад территории республики после перехода Лисичанска под контроль российской армии, однако им не позволят этого сделать.