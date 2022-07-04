Минобороны отчиталось об ударах высокоточным оружием по двум бригадам ВСУ

Минобороны заявило об ударах высокоточным оружием по двум бригадам ВСУ в Харькове

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили две украинские бригады в Харькове. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В пунктах временной дислокации находились около 200 бойцов ВСУ и 19 единиц военной техники, добавили в министерстве обороны.

Ранее Минобороны заявило, что ВСУ разместили оружие в техническом лицее № 173 города Харькова. В частности, там украинские военные оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основой задачей защиту жителей Донбасса. 17 июня глава государства назвал решение о проведении спецоперации трудным и вынужденным, но необходимым.

Здесь и сейчас



