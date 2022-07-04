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Россияне выберут лучшие горнолыжные комплексы и курорты страны

Ростуризм: отечественные горнолыжные курорты поборются за премию «Горы России»

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

В Ростуризме сообщили, что отечественные горнолыжные курорты поборются за премию «Горы России». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Национальная премия "Горы России" включает порядка 40 актуальных номинаций, а благодаря миллионам голосов российских путешественников впервые будут названы лидеры горнолыжной индустрии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в премии смогут порядка 220 лучших горнолыжных комплексов и курортов из пяти регионов страны. Победителей будут выбирать на основании открытого народного онлайн-голосования, которое стартует 1 сентября. Подведение итогов состоится 30 октября, а торжественная церемония награждения лауреатов — 24 ноября.

Ранее сообщалось, что с 1 по 3 июля на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии с прошел фестиваль горного бега Arkhyz X Run. В мероприятии приняли учатие более 1,1 тысячи человек. Маршруты проходили через массив горы София, Софийские водопады, озера Семицветное.

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Валентина Процкова
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