В Карачаево-Черкесии пройдет фестиваль горного бега Arkhyz X Run

На «Архызе» с 1 по 3 июля пройдет фестиваль трэйл-раннинга Arkhyz X Run

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии с 1 по 3 июля пройдет фестиваль трэйл-раннинга — горного бега Arkhyz X Run. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Кавказ.РФ».

В рамках мероприятия, в котором планируют принять учатие более 1,1 тысячи человек, будут организованы забеги на дистанциях от 500 метров до 118 километров. Маршруты будут проходить через массив горы София, Софийские водопады, озера Семицветное, Аюлю, Кратерное и Софийские, Тебердинский национальный парк.

«В первый день спортсмены преодолеют дистанцию Vertical-600, которая пройдет по южному склону курорта. Затем стартуют однодневные и двухдневные марафоны протяженностью от 12 до 118 километров и суммарным перепадом высот до 7700 метров», — рассказали собеседники агентства.

Во второй день фестиваля буду проводиться забеги для подрастающего поколения — принять участие смогут дети и подростки в возрасте от 3 до 15 лет. Также для юных посетителей мероприятия будет организован лагерь, где они смогут поучаствовать в горных активностях.

«По опыту прошлых лет мы знаем, что подобные фестивали — это больше, чем просто спорт. Потому что трейл-раннинг — это, скорее, образ жизни для тысяч людей, которые собираются в самых красивых локациях мира, чтобы преодолевать себя и заряжаться энергией гор», — заявил генеральный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев, чьи слова приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что с 1 по 3 июля на курорте Шерегеш в Кемеровской области пройдет мультифестиваль «Прогеш», который объединит различные спортивные мероприятия и события. Так, запланированы DJ-сеты и концерты, мастер-классы по зумбе, вечерние киносеансы под открытым небом и дегустация изысканных блюд из дичи.