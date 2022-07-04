В Польше призвали Евросоюз отказаться от зеленой энергии в пользу традиционной

Премьер Польши Моравецкий призвал ЕС отказаться от зеленой энергии в пользу традиционной

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейскому союзу (ЕС) придется на время вернуться к использованию традиционных источников энергии, в том числе, угля. С таким мнением он выступил в статье, опубликованной в британской газете Financial Times.

Моравецкий призвал Евросоюз отказаться от зеленой энергии в пользу традиционной, чтобы противостоять России и обеспечить безопасность общества. По его мнению, переход на альтернативные источники энергии нельзя осуществлять за счет благосостояния граждан.

«Если ситуация вынудит нас к этому, мы должны без колебаний временно вернуться к традиционным источникам энергии. Даже если кратковременный возврат к углю будет означать отсрочку воплощения наших амбициозных целей в сфере климата, это может оказаться необходимым условием для поддержания прочности европейского сообщества, которое будет способно противостоять России и поддерживать Украину», — подчеркнул премьер Польши.

Политик назвал цену Евросоюза на выбросы углекислого газа слишком высокой, поскольку она выросла менее чем 10 евро за тонну до 80-100 евро за тонну за пять лет. Подобные изменения мешают промышленности инвестировать в новые зеленые технологии. По слова Моравецкого, ответственность за эту ситуацию частично несут спекулянты, которые манипулируют рынком торговли квотами. «Сейчас кажется, что наши предложения наконец-то будут воплощены в жизнь», — добавил он.

Ранее Моравецкий указал на неэффективность санкций против России в краткосрочной перспективе. По его мнению, Москва «выходит невредимой» из ситуации с ограничениями.