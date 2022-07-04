Польша указала на неэффективность санкций против РФ в краткосрочной перспективе

Премьер Польши признал, что Россия «выходит невредимой» из ситуации с санкциями

Россия выходит невредимой из ситуации с санкциями, наложенными европейскими странами из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times.

Политик указал на неэффективность санкций против РФ в краткосрочной перспективе. «Самая большая проблема с санкциями заключается в том, что они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — признал он.

Моравецкий назвал проблемой отложенный эффект от ограничений. «К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе — через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе из-за роста цен на сырье Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти», — посетовал он.

Ранее в России оценили эффект от санкций. Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков считает, что страны Прибалтики сильнее всех пострадали от антироссийских ограничений. По его мнению, в некоторых случаях урон для них оказался даже большим, чем для России. Тем не менее Цеков уверен, что санкционное давление будет только нарастать.