Сенатор Цеков заявил о пострадавшей от антироссийских санкций Прибалтике

Страны Прибалтики сильнее всех пострадали от санкций против России, считает сенатор Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, это объясняется зависимостью их экономик от Евросоюза. Эффект от антироссийских санкций политик оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Цеков считает, что на сегодняшний день очевидным является то, что от антироссийских санкций в значительной степени пострадали государства, которые их инициировали. В некоторых случаях урон для них оказался даже большим, чем для России. Тем не менее Цеков уверен, что санкционное давление будет только нарастать.

«В меньшей степени от всей этой истории пострадали американцы, хотя у них, конечно, тоже не все благополучно. Штаты выступают в роли такого подстрекателя конфронтации Европы с Россией, ведь их одинаково устраивает как ослабление России, так и ЕС», — убежден Цеков.

Правда, имеет место и такой кризис жанра: санкции вводятся, а ожидаемый эффект так и не наступает. Но, думаю, своего дна в этом вопросе они еще не достигли, будет еще что-то новое в санкционной погоне Сергей Цеков сенатор Совфеда

Сенатор напомнил, что уже введен запрет на покупку российского золота, но и эту меру политик считает малоэффективной: золото всегда будет иметь цену и хорошо продаваться на среднеазиатском, мировом рынках. Цеков считает, что дальнейшие санкции будут иметь такой же незначительный эффект и могут нанести только больший урон странам ЕС.

По словам политика, сильнее всего в сложившейся ситуации пострадали страны Восточной Европы, те, которые недавно вошли в ЕС и еще не успели сформировать полноценную рыночную экономику.

Тяжелее всего приходится, конечно, Прибалтике. Такое чувство, что она вообще готова удавиться, лишь бы навредить России Сергей Цеков сенатор Совфеда

«Проблема в том, что экономика у них еще не стала рыночной в полном смысле этого слова. Они вступили в ЕС в роли попрошаек, в надежде на то, что их озолотят. В итоге же сам Евросоюз высасывал из них трудовые кадры, использовал предприятия для обогащения других государств. Фактически, это привело только к продолжению разрушения экономического и промышленного потенциала», — считает Цеков.

Другой проблемой, ставшей причиной кризиса, он считает то, что страны Прибалтики в большой степени поражены «нацизмом, национализмом и шовинизмом».

«Прибалтика поражена лютой ненавистью по отношению к России. А ненависть ведь никогда не идет на пользу государству, она только разрушает. Так же, как уже разрушила Украину», — заключил сенатор.

Ранее сенатор Алексей Пушков предупредил «увлеченных Украиной» европейских лидеров о том, что грядет куда более мощный и серьезный кризис, по сравнению с которым судьба отдаленных территорий на юго-востоке Европы для большинства европейцев перестанет иметь какое-либо значение. Пушков, комментируя сообщения о надвигающейся на Европу волне аномальной жары, отметил, что в западных странах давно утратили ощущение подлинных угроз.

