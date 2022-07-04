Певица Холзи рассказала о пережитых выкидышах и аборте

Певица Холзи откровенно рассказала о трех пережитых выкидышах и аборте

27-летняя американская певица Холзи (настоящее имя — Эшли Франджипани) откровенно рассказала о том, что пережила три выкидыша и аборт. Об этом она сообщила в открытом письме Vogue.

Артистка, впервые ставшая матерью год назад, поведала, что до своего 24-летия пережила три выкидыша, после одного из которых ей потребовалась помощь врачей. Свое письмо исполнительница решила опубликовать в знак протеста против решения Верховного суда США об отмене конституционного права на прерывание беременности.

«У меня три раза был выкидыш до моего 24-го дня рождения. Это казалось жестокой иронией, что я могла легко забеременеть, но изо всех сил пыталась сохранить ребенка. Один из моих выкидышей потребовал "досмотра", мне нужен был аборт, потому что мое тело не могло полностью прервать беременность самостоятельно, и я рисковала получить сепсис, если бы не медицинское вмешательство. Во время этой процедуры я плакала. Я боялась за себя и была беспомощна. Я отчаянно хотела прервать беременность, которая угрожала моей жизни», — поведала Холзи.

Артистка добавила, что после рождения сына не изменила своего мнения по поводу прав на аборт, а также заявила, что прерывание беременности спасло ей жизнь и, в последующем, дало возможность ее ребенку появиться на свет: «Каждый человек заслуживает право выбирать, когда и как он получит этот опасный и изменяющий жизнь опыт. Одной рукой я буду держать сына, а другой бороться изо всех сил».

Холзи отметила, что после пережитых выкидышей и серьезной угрозы здоровью она очень испугалась за свою жизнь и написала завещание в третьем триместре беременности.

«После моего прошлого опыта я была готова к худшему. Я дала подробные инструкции относительно донорства моих органов: если я умру или будет объявлено, что мой мозг перестал функционировать, а сердце будет биться, государство будет иметь разрешение разрезать мою теплую плоть и взять мои органы, чтобы спасти другие жизни», — рассказала звезда.

Ранее дочь Алека Болдуина выступила против отмены права на аборт, впервые рассказав об изнасиловании в подростковом возрасте.