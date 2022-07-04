Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия задумалась о производстве автомобилей совместно с Турцией и Ираном

Россия совместно с Турцией и Ираном задумалась о совместном производстве автомобилей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Представители автомобильной промышленности Ирана, России и Турции рассматривают возможность совместного проектирования и производства автомобилей после того, как санкции против Москвы и Тегерана ударили по автопромышленности. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Существует большая вероятность трехстороннего сотрудничества между производителями автомобилей и поставщиками трех стран», — сказал глава Ассоциации производителей автозапчастей Ирана Мохаммадреза Наджафи-Манеш.

По его словам, производители машин могут ориентироваться на рынок численностью «не менее 800 миллионов человек, если включить соседние регионы». Он подчеркнул, что по мере того, как действуют санкции, предлагаемое сотрудничество между тремя странами в области строительства автомобилей может быстро развиваться.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что решить проблему с нехваткой запчастей поможет отмена действия технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Этот регламент запрещает ввоз автомобилей и запчастей для них без определенного сертификата, который дорого стоит.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Оскорбивший Шольца посол станет замглавы МИД Украины
Стилистка назвала портящие образ женщины детали в жару
Xiaomi представила смартфон с огромной камерой
МИД КНР опроверг обвинения НАСА в попытках установить контроль над Луной
Warner Bros. заступилась за Джоан Роулинг после инцидента на пресс-конференции
Названа сумма восстановления Украины с помощью России
В Госдуме поставили условие для переименования Калининграда
Россиянку и ее сожителя обвинили в связывании детей собачьим поводком и побоях
На Украине предложили создать офисы восстановления республики по всему миру
Умер один из режиссеров детского киножурнала «Ералаш»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.