Россия задумалась о производстве автомобилей совместно с Турцией и Ираном

Россия совместно с Турцией и Ираном задумалась о совместном производстве автомобилей

Представители автомобильной промышленности Ирана, России и Турции рассматривают возможность совместного проектирования и производства автомобилей после того, как санкции против Москвы и Тегерана ударили по автопромышленности. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Существует большая вероятность трехстороннего сотрудничества между производителями автомобилей и поставщиками трех стран», — сказал глава Ассоциации производителей автозапчастей Ирана Мохаммадреза Наджафи-Манеш.

По его словам, производители машин могут ориентироваться на рынок численностью «не менее 800 миллионов человек, если включить соседние регионы». Он подчеркнул, что по мере того, как действуют санкции, предлагаемое сотрудничество между тремя странами в области строительства автомобилей может быстро развиваться.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что решить проблему с нехваткой запчастей поможет отмена действия технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Этот регламент запрещает ввоз автомобилей и запчастей для них без определенного сертификата, который дорого стоит.