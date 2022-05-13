Назван способ решить проблему с нехваткой автозапчастей в России

Автоэксперт Шапарин призвал к отмене техрегламента для нормализации российского авторынка

Решить проблему с нехваткой запчастей поможет отмена действия технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Несмотря на список Минпромторга по параллельному импорту, этот регламент запрещает ввоз автомобилей и запчастей для них без определенного сертификата, который дорого стоит. В разговоре с «Лентой.ру» специалист дал прогноз по ситуации с автомобильным рынком в России.

Тяжелая ситуация

В России возникла нехватка фирменных моторных масел. Примерно 70 процентов сервисных центров за последний месяц испытали дефицит запчастей и комплектующих для двигателей. Больше 30 иностранных брендов приостановили поставки в Россию. На оставшиеся запчасти цена увеличилась. За последние месяцы они подорожали в среднем на 30 процентов.

Ситуация тяжелая. Она наблюдается не первый день и будет наблюдаться в будущем. К глубокому сожалению, в нынешнем законодательстве выхода из нее нет Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза

Параллельный импорт пока не спасает

Антон Шапарин считает, что введение Минпромторгом параллельного импорта не изменит ситуацию, пока остается действие соответствующего технического регламента.

«Техрегламент 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" устанавливает требования, которые необходимо выполнить, чтобы получить сертификат на запчасти. Он нужен, чтобы эти запчасти провезти в Россию, иначе нельзя. Для его получения необходимо разрешение правообладателя. Если чисто теоретически такое разрешение кто-то даст, хотя вероятность этого три процента, то необходимо оплатить стоимость сертификации, а это могут быть миллионы рублей. Значит, и цены на запчасти вырастут», — сообщил Шапарин.

Автоэксперт напомнил, что технический регламент является наднациональным документом.

«Это документ Евразийской экономической комиссии. Он обязателен к исполнению в Российской Федерации. Его никто не отменял, а там черным по белому написано, что можно, что нельзя», — заключил он.

Единственный выход сейчас, как можно решить проблему с нехваткой запчастей и автомобилей, отменить действие технического регламента. Других вариантов уже нет Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза

30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта. По заявлению премьер-министра, параллельный импорт позволит гарантировать поставки продукции даже вопреки «недружественным действиям иностранных политиков».