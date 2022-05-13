Российские автодилеры столкнулись с нехваткой моторных масел

Автодилеры сообщили о нехватке моторных масел из-за ухода 30 иностранных брендов

В России возникла нехватка фирменных моторных масел. Об «Известиям» рассказали автодилеры, столкнувшиеся с ситуацией.

Так, директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков сообщил, что около 70 процентов российских сервисных центров в апреле испытывали дефицит запчастей и комплектующих для двигателей. Больше 30 иностранных брендов, сказал Серебряков, приостановили поставки в страну после начала боевых действий на Украине. Около 30 азиатских компаний продолжили поставлять продукцию в РФ.

Сообщается, что перебои возникли с поставками масел Castrol и Shell. Директор по послепродажному обслуживанию филиала «Автодома» в Алтуфьево Роман Тимашов добавил, что цены на фирменные масла выросли в 2-4 раза из-за подорожавшей логистики. Серебряков отметил, что вопрос нехватки масел может резко встать в июне или июле. Минпромторг же внес три марки масел — ExxonMobil, Mobil и Техасо — в список брендов, продукцию которых можно ввозить в Россию по параллельному импорту.

В марте дважды дорожали автомобили Lada. «АвтоВАЗ», по данным «Автостата», поднял цены на 11-47 процентов в зависимости от модели и комплектации. Ранее Минпромторг предложил снизить требования безопасности к машинам из-за санкций. Для этого может быть создан особый технический регламент.