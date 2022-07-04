Перечислены плюсы и минусы инвестиций в китайские компании из России

Экономист Зевакин назвал инвестиции в китайские компании интересными для россиян

Китайский фондовый рынок интересен для российских инвесторов, считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Никита Зевакин. По его словам, развивающаяся экономика КНР создает благоприятные условия для вложений. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил плюсы и минусы инвестиций в китайские компании..

По словам Зевакина, экономика Китая развивается за счет появления в стране компаний в быстрорастущих отраслях. К ним специалист отнес разработку программного обеспечения и полупроводников. Это создает возможности для потенциальных инвесторов, в частности из России, высказался он.

Другим долгосрочным драйвером остается рост доходов населения в Китае, заметил Зевакин. Это увеличивает потребление внутри страны.

Несмотря на большое количество розничных инвесторов и повышенную волатильность, стратегия долгосрочного инвестирования в акции КНР может приносить доходность, сопоставимую с инвестициями в фондовый рынок США Никита Зевакин портфельный управляющий «Альфа-Капитала»

Говоря о рисках для инвесторов, специалист отметил, что индексы Гонконгской биржи крайне чувствительны к изменению регуляторной среды в КНР. «В течение 2021 года наблюдалось ужесточение политики регулирования крупных IT-компаний в КНР, что привело к распродажам в акциях интернет-гигантов, таких как Alibaba & Tencent», — заключил Зевакин.

Еще один риск — возможный делистинг акций китайских компаний с бирж США, добавил экономист. «Хотя компании скорее всего "переедут" на Гонконг, в краткосрочной перспективе инвесторы будут сокращать свои позиции в таких бумагах, что может привести к коррекции», — указал он.

Для российского рынка инвестиций направление китайских акций может стать новой точкой развития. Инвесторы будут рады получить доступ к новым, потенциально быстрорастущим инструментам. При этом риски блокировки активов также снижаются Никита Зевакин портфельный управляющий «Альфа-Капитала»

Ранее стало известно, что в США конгрессмены захотели добиться ужесточения ограничений на инвестирование американскими компаниями в экономику Китая. По данным Wall Street Journal (WSJ), Конгресс подготовил законопроект, по которому работающие в США компании будут обязаны предоставлять данные об определенных видах инвестиций. Они подлежат проверке на то, отвечают ли эти инвестиции национальным интересам страны. Отмечается, что данные меры необходимы для того, чтобы ограничить вовлеченность государства в технологический сектор китайской экономики.