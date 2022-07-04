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Умер гонконгский режиссер Алекс Ло

В возрасте 69 лет умер гонконгский режиссер и сценарист Алекс Ло

Фото: Vincent Yu / AP

Ушел из жизни гонконгский режиссер и сценарист Алекс Ло. Об этом сообщает Variety.

Кинодеятель скончался в больнице, находясь рядом со своей супругой режиссером Мейбл Чун. Ему было 69 лет. Подробности произошедшего не раскрываются.

Ло родился в году в 1952 году в Гонконге. В 1976 году окончил Гонконгский университет со степенью литературоведа со знанием английского и китайского языков. Фильмы Ло стали классикой гонконгского кино. Среди его работ — «Раскрашенные лица», «Любовь: Теперь ты ее видишь», «История о трех городах», «Осенняя история», «Сестры Сун», «Отражение радуги» и другие. Последняя картина получила премию «Хрустальный медведь» на Берлинском кинофестивале.

Ранее стало известно о смерти сценариста фильмов с Брюсом Ли Ни Куанга.

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