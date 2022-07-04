Стая гиеновидных собак окружила львицу ради спасения сородича и попала на видео

Latest Sightings: гиеновидные собаки отбили сородича у схватившей его львицы

Стая диких собак в дельте Окаванго в Ботсване окружила львицу ради спасения сородича. Произошедшее попало на видео, которое опубликовано на канале Latest Sightings в YouTube.

Свидетелем противостояния хищников стала 73-летняя Эллен Кларк, участвовавшая в сафари вместе с семьей. Во время поездки группа встретила стаю из 11 гиеновидных собак. Пока три из них были заняты поеданием убитого бородавочника, рядом появилась львица. Она сделала бросок и схватила одну из собак.

Оказавшись в челюстях львицы, собака обмякла, но продолжала шевелить кончиком хвоста. «Я думаю, это был сигнал остальной стае, что она еще жива, и чтобы они отбили ее у львицы», — пояснила женщина.

Когда хищницу окружили скулящие и подпрыгивающие собаки, она повернулась и выронила добычу. Раненая собака тут же вскочила и убежала. Львица безуспешно пыталась ее догнать, потом решила уйти, но стая не позволила это сделать. Собаки перегруппировались и вновь окружили хищницу, продолжая скулить до тех пор, пока той не удалось вырваться из окружения и скрыться.

«Это был очень напряженный момент. Я не люблю смотреть, как убивают животных, хотя понимаю, что это часть жизненного цикла», — сказала участница сафари.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Крюгера в ЮАР импала перехитрила шестнадцать голодных гиеновидных собак, увернулась от стада бегемотов и выжила в водоеме с крокодилами.