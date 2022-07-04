«Ведомости»: Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам на ₽1,6 трлн

Министерство финансов России предложило сократить более 1,6 триллиона рублей расходов из бюджета по госпрограммам в 2023-2025 годах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ведомства.

Так, Минфин предложил уменьшить траты из бюджета, направленные на реализацию госпрограмм, на 557 миллиардов рублей в 2023 году, на 539 миллиардов рублей в 2024 году и на 534 миллиардов рублей в 2025 году.

Больше всего расходов планируется снять с государственных программ «Развитие транспортной системы» — 390 миллиардов рублей за период с 2023 по 2025 год, около 150 миллиардов за три года с госпрограммы «Научно-технологическое развитие» и 120 миллиардов рублей с программы «Обеспечение обороноспособности страны» за тот же период.

Как сообщил изданию представитель министерства, исходя из общей суммы снятых расходов куратор государственной программы должен самостоятельно определить расходы, от которых следует отказаться. Он добавил, что такое решение было принято с целью приоритизации расходов бюджета и концентрации оставшихся средств на наиболее важных направлениях.

Ранее Минфин не исключил проведения интервенций на валютном рынке для стабилизации рубля, на эти цели могут быть потрачены доходы бюджета. Как подчеркнул глава ведомства Антон Силуанов, окончательного решения пока нет, однако на интервенции могут пойти нефтегазовые сверхдоходы. Он пояснил, что текущий курс рубля бьет по доходам государственного бюджета. По словам Силуанова, укрепление курса российской валюты на 1 рубль обходится бюджету в сумму от 130 до 200 миллиардов рублей.