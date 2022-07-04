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Член жюри «Танцев со звездами» сравнил Москву с городом из Библии

Российский хореограф Владимир Варнава сравнил Москву с Вавилоном
Владимир Варнава

Владимир Варнава. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский хореограф, член жюри одного из сезонов шоу «Танцы со звездами» Владимир Варнава сравнил Москву с древним городом из Библии — Вавилоном. Свою позицию он объяснил в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора хореографа попросили назвать преимущество Москвы перед мировыми столицами, включая Нью-Йорк, Париж, Берлин и Лондон. По словам Варнавы, российский город был прекрасным тусовочным местом с высоким уровнем сервиса и создавал ощущение, что все возможно. Танцовщик также сравнил Москву с Вавилоном, так как в городе происходит много событий.

«Этот город как бы мой экзоскелет, я в него помещаюсь и реализуюсь внутри этого пространства. Москва — это в каком-то смысле Вавилон: одновременно происходит куча событий. Если посмотреть на карту, то город как круги по воде расходится. И в этой визуальной форме заложена динамика развития», — объяснил Варнава.

Ранее российский актер театра и кино Евгений Ткачук, исполнивший роли в нескольких фильмах, включая «Гагарин. Первый в космосе», сравнил Москву с заводом, куда надо приезжать, чтобы отработать смену. Лучшим городом на земле артист назван Санкт-Петербург.

Нина Ташевская
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