Российский актер сравнил Москву с заводом

Российский актер театра и кино Евгений Ткачук сравнил Москву с заводом

Российский актер театра и кино Евгений Ткачук, исполнивший роли в нескольких фильмах, включая «Гагарин. Первый в космосе» и «Курьер из рая», сравнил Москву с заводом. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Ткачук учился и некоторое время жил в Москве, однако переехал в Ленинградскую область после знакомства с будущей супругой, которая выросла в Санкт-Петербурге. Позже пара создала там конно-драматический театр «ВелесО». По словам актера, он доволен решением о переезде из Москвы.

«Москва как вечно работающий завод, куда, как мне думается, надо приезжать отработать смену или две и ехать домой. Бессменные работники Левиафана», — пояснил Ткачук. Он также назвал Санкт-Петербург лучшим городом на Земле.

В августе 2021 года о жизни в Москве высказалась белорусская актриса, известная по роли в фильме «Герда», Анастасия Красовская. Она сравнила быстрый ритм города с цунами и отметила, что ей не хватает там спокойствия.