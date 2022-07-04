Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Москве задержан гендиректор сгоревшей наркоклиники

СК задержал гендиректора наркоклиники Москвы после пожара, в котором погибла пациентка

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

Московские следователи задержали 40-летнего гендиректора частной наркологической клиники, в которой произошел пожар, повлекший гибель пациентки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

По ее словам, задержанный подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По данным следствия, в ночь на 3 июля в медучреждении, расположенном в Черском проезд на северо-востоке Москвы произошел пожар, в котором погибла пациентка 1974 года рождения. Трое мужчин были госпитализированы.

На допросе гендиректор наркоклиники полностью признал свою вину, заявив об отсутствии в палатах средств пожаротушения, которые требовались для пожарной безопасности. Ему вскоре предъявят обвинение. Следователи будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Володин отреагировал на желание Финляндии разместить базу НАТО рядом с Россией
Среди погибших при стрельбе в Копенгагене обнаружили россиянина
Названы регионы России с лучшими и худшими дорогами
Крупный пожар на российском складе сняли на видео
Росгвардейцы нашли в доме генерала СБУ документы ОБСЕ
Росздравнадзор оценил запасы вакцин от оспы и кори
Названы основные сложности при проектировании Новой Москвы
Сбежавшего от следователей российского экс-зампрокурора нашли в Москве
Узбекистан сохранит суверенитет Каракалпакстана
Дачникам объяснили правила уплаты взносов в товарищества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.