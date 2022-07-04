В Москве задержан гендиректор сгоревшей наркоклиники

СК задержал гендиректора наркоклиники Москвы после пожара, в котором погибла пациентка

Московские следователи задержали 40-летнего гендиректора частной наркологической клиники, в которой произошел пожар, повлекший гибель пациентки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

По ее словам, задержанный подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По данным следствия, в ночь на 3 июля в медучреждении, расположенном в Черском проезд на северо-востоке Москвы произошел пожар, в котором погибла пациентка 1974 года рождения. Трое мужчин были госпитализированы.

На допросе гендиректор наркоклиники полностью признал свою вину, заявив об отсутствии в палатах средств пожаротушения, которые требовались для пожарной безопасности. Ему вскоре предъявят обвинение. Следователи будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.