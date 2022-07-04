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В Карелии оценили идею Финляндии разместить у себя базу НАТО

Спикер парламента Карелии Шандалович: база НАТО в Финляндии усугубит напряженность

Фото: Takimoto Marina / Globallookpress.com

Размещение базы НАТО в Финляндии усугубит и без того напряженную внешнеполитическую ситуацию, заявил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что базу предлагают сделать в городе Лаппеенранты, который находится в 23 километрах от российской границы и 70 километрах от карельского участка. Мэр населенного пункта Киммо Ярва уверен, что это создаст чувство безопасности у граждан, уточнил Шандалович.

«Но так ли это? На мой же взгляд, это только усугубит и без того напряженную внешнеполитическую ситуацию», — оценил спикер парламента идею.

По его словам, «уверенные шаги» соседей по поводу вступления в Североатлантический альянс должны подстегнуть Россию к решительным действиям по модернизации своей инфраструктуры.

3 июля в Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе с Россией. По мнению Ярву, вступление Финляндии в НАТО подарит надежду региону, а также создаст чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

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Марина Совина
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