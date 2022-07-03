В Финляндии предложили разместить базу НАТО на границе с Россией

Yle: мэр Лаппеенранты Ярва предложил разместить базу НАТО в Южной Карелии на границе с РФ

Мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярву захотел разместить базу НАТО на территории Южной Карелии — региона, который граничит с Россией. Его слова приводятся на сайте общественной телерадиовещательной корпорации Финляндии (Yle).

По его мнению, вступление Финляндии в НАТО подарит надежду региону, а также создаст чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей. Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля.

Размещение сил НАТО в Финляндии

Ярва уточнил, что обсуждение создания базы НАТО в городе началось, когда в Финляндии заговорили о вступлении в Североатлантический альянс. В частности, глава города предложил использовать аэропорт.

Есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист Киммо Ярва мэр Лаппеенранта

В то же время чиновник затруднился сообщить детали размещения сил НАТО, поскольку «не является специалистом» в этом вопросе.

Вместе с тем министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявлял, что размещать силы НАТО в стране сейчас нет необходимости. По его словам, на общей границе с Россией «сейчас безопасно». При этом глава финского МИД подчеркнул, что Хельсинки поддерживает планы альянса по «обеспечению коллективной безопасности», а власти страны хотят быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что увеличение числа сил реагирования НАТО с 40 до 300 тысяч произойдет к 2023 году. По его словам, процесс будет включать размещение на границе с Россией тяжелой техники и вооружений и распределение сил НАТО для защиты конкретных участков восточного фланга. При этом в альянсе отказались предоставить России гарантии неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии в случае их вступления в НАТО.

Ответ на размещение сил будет зеркальным

Последствия размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры НАТО оценил президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что в таком случае Россия будет вынуждена ответить зеркально. При этом он подчеркнул, что у Москвы нет проблем с двумя вышеуказанными странами, как с Украиной. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента, а лишь создаст дополнительную напряженность.

Выступая на конференции клуба «Валдай», замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что перспективное вступление Швеции и Финляндии в НАТО создаст реальную угрозу для страны. Дипломат подчеркнул, что Россия будет иметь дело с ситуацией, когда вдоль ее границ будут размещены «потенциалы, которые реально будут угрожать военной безопасности», а Москва будет должна «принимать все адекватные меры по обеспечению безопасности».

1271,8 километров составляет протяженность российско-финляндской границы

В своем выступлении Грушко также отметил, что решение Швеции и Финляндии стать членами альянса превратит их из «уважаемых членов международного сообщества» в «натовскую периферию».

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая на фоне продолжающейся с февраля специальной военной операции России на Украине. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.