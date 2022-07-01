Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реальной угрозой России

Замглавы МИД Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО создаст угрозу для РФ

Фото: Globallookpress.com

Перспективное вступление Швеции и Финляндии в НАТО создаст реальную угрозу для России. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, выступая на конференции клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, становясь членами альянса, Швеция и Финляндия «становятся объектами натовского планирования», то есть НАТО будет планировать операции с территории этих стран. «Это новая военно-политическая реальность, которая будет влиять и на наш процесс военного планирования», — заявил Александр Грушко.

«Теперь мы будем иметь дело с ситуацией, когда вдоль наших рубежей могут быть размещены потенциалы, которую будут реально угрожать безопасности России и мы будем предпринимать все меры для обеспечения безопасности», — подчеркнул замглавы МИД России.

В своем выступлении Грушко также отметил, что решение Швеции и Финляндии стать членами альянса превратит их из «уважаемых членов международного сообщества» в «натовскую периферию».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины
Стало известно о новой возможности в WhatsApp
Сексолог назвала характерные признаки «любовного наркомана»
В фонде прокомментировали данные об ухудшении здоровья Горбачева
В США назвали лучшую построенную Россией подлодку
Стали известны результаты переговоров Армении и Турции
В Госдуме подготовили проект о новом выходном в России
Стали известны подробности о потолке цен на российскую нефть
Легионер «Спартака» решил приостановить контракт с клубом
В России массово пройдут закрытые кинопоказы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.