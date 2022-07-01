МИД России назвал расширение НАТО печальнейшим эпизодом в истории Европы

Замглавы МИД России Грушко назвал расширение НАТО печальнейшим эпизодом в истории Европы

Расширение НАТО стало печальнейшим эпизодом в истории европейской безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, выступая на конференции клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметил, что решение Швеции и Финляндии стать членами альянса превратит их из «уважаемых членов международного сообщества» в «натовскую периферию». «Если мы будем следовать логике мадридских решений, то после того, как это вступление будет окончательно оформлено, в НАТО начнут говорить, что самая большая уязвимость — это российско-финская граница», — заявил Грушко.

Он отметил, что исходя из таких предпосылок альянс начнет размечать на финской и шведской территории войска и вооружение. «Все это будет вести к ухудшению региональной безопасности. Это будет существенным образом осложнять положение в целом на севере. Это будет сужать возможности для мирного сотрудничества», — подчеркнул дипломат.

В своем выступлении Грушко также объявил, что российские власти задумались о принятии ответных мер по обеспечению безопасности после итогов саммита НАТО, который прошел в Мадриде 28-30 июня. По словам Грушко, главный вывод саммита в Мадриде заключается в том, что НАТО завершила эволюционный кульбит с момента основания в 1949 году назад к обеспечению безопасности методами времен холодной войны.