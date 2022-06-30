Путин рассказал о последствиях размещения военных сил НАТО в Финляндии и Швеции

Путин заявил о зеркальном ответе в случае размещения сил НАТО в Финляндии и Швеции

Президент России Владимир Путин оценил последствия размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в таком случае Россия будет вынуждена ответить зеркально. При этом российский лидер подчеркнул, что у Москвы нет проблем с двумя вышеуказанными странами, как с Украиной. В связи с этим он назвал ложным сравнение членства Украины в Североатлантическом альянсе с вступлением в него Швеции и Финляндии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии. Вместе с тем он подчеркнул, что членство этих стран в НАТО не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента, а лишь создаст дополнительную напряженность.