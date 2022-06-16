Кремль оценил угрозу России для стран Балтии и Финляндии

Представитель Кремля Песков заявил, что РФ не представляет угрозу для Балтии и Финляндии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Представитель Кремля оценил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента. «Наоборот, это принесет дополнительную напряженность», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Президент России Владимир Путин заявлял, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не вызовет угрозу, «но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет ответную реакцию». Однако 15 июня генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО расширит свое присутствие на востоке, а большинство стран-членов согласились увеличить численность воинского контингента с батальонного до бригадного уровня.