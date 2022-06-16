Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль оценил угрозу России для стран Балтии и Финляндии

Представитель Кремля Песков заявил, что РФ не представляет угрозу для Балтии и Финляндии

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Представитель Кремля оценил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не принесет никаких дополнительных преимуществ для безопасности европейского континента. «Наоборот, это принесет дополнительную напряженность», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Президент России Владимир Путин заявлял, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не вызовет угрозу, «но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет ответную реакцию». Однако 15 июня генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО расширит свое присутствие на востоке, а большинство стран-членов согласились увеличить численность воинского контингента с батальонного до бригадного уровня.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
В США заявили о выявлении критической уязвимости с началом кризиса на Украине
Минобороны заявило об инсценированном ударе Киева по медучреждению в Одессе
Сирия официально начала процедуру признания ДНР
Диетолог назвала желание наесться на ночь признаком психического расстройства
На заводе в ЛНР начался сильный пожар после взрыва
Младший брат девятилетней студентки МГУ собрался поступать на мехмат
В Италии назвали ошибку Киева в отношении Москвы
Песков назвал «цель номер один на Украине»
В «Газпроме» рассказали о ежедневном режиме «зима близко»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.