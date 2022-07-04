Россиянам назвали способы избежать заражения паразитами

Педиатр Зяблицкий: для профилактики заражения паразитами лучше мыть овощи с мылом

Избежать заражения паразитами помогут базовые правила гигиены, заявил врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением Детской клиники ГКБ имени В.В. Виноградова Владислав Зяблицкий. Способы профилактики заражения гельминтами эксперт назвал в беседе с «Лентой.ру».

Зяблицкий отметил, что ежегодно в мире миллиард человек заражается паразитами. И дети, и взрослые подхватывают их одинаковыми путями, однако самая уязвимая группа — дети дошкольного возраста, у которых слабо развиты навыки гигиены.

По словам педиатра, россияне могут уменьшить вероятность заражения гельминтами, соблюдая несколько простых правил. Самое главное — мыть руки с мылом после посещения уборной, контактов с животными или с землей. Овощи и фрукты также лучше мыть с мылом, а ягоды перед употреблением заливать чистой водой, а затем промывать проточной. Игрушки Зяблицкий советует мыть мыльным раствором, а пол — моющими средствами примерно раз в десять-четырнадцать дней.

Лучше всего делать это весной, через один-два месяца после таяния снега, и осенью, когда начинаются заморозки. Профилактический курс не отличается от лечебного и состоит из комплексной терапии двух антигельминтиков

Владислав Зяблицкий

Педиатр рекомендует проводить профилактические антигельминтные курсы. При этом в случае выявления гельминтов у кого-то из членов семьи, лечить всех необязательно. По его словам, лечат только тех, у кого есть косвенные признаки возможного гельминтоза, поскольку большинство глистов не передается от человека к человеку.

«При энтеробиозе у ребенка взрослым однократно назначается мебендазол или пирантел с повтором через десять-четырнадцать дней. Также рекомендуется прокипятить или постирать в стиральной машине с температурой 90 градусов по Цельсию постельное и личное белье всех членов семьи», — говорит эксперт.

Ранее Зяблицкий рассказал, какие опасные последствия возникают у детей после заражения паразитами. По его словам, у них, среди прочего, нарушается работа нервной системы и желудочно-кишечного тракта.