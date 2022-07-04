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Шойгу раскрыл потери ВСУ в ходе операции по освобождению Лисичанска

Министр обороны России Шойгу заявил, что потери ВСУ за две недели составили 5469 человек

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

В ходе активных наступательных действий российских сил в районе Лисичанска и Северодонецка общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 5469 человек, в том числе безвозвратные — 2218, санитарные — 3251. Их раскрыл министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

В течение двух недель были окружены и ликвидированы группировки в «горском котле» в районах Лисичанска и Северодонецка, а также взято под контроль 25 населенных пунктов. Шойгу добавил, что всего в результате активных наступательных действий взято под контроль 670 квадратных километров территории.

Глава Минобороны рассказал, что в боях за Лисичанск ВСУ потеряли 12 самолетов, 6 зенитных ракетных комплексов и 39 танков, оставленных в городе. Кроме того, в ходе операции были уничтожены 166 орудий полевой и минометной артиллерии, а также 216 украинских автомобилей различного назначения.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль всей территории Луганской народной республики (ЛНР), в том числе Лисичанска и близлежащих городов и сел. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, подтвердил, что командование украинской армии отвело войска от Лисичанска.

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Сергей Истомин
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