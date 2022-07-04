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Решение суда ДНР о казни британского наемника обжаловали

Защита приговоренного к казни наемника Эйдена из Британии обжаловала решение суда ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Защита наемника Аслина Эйдена из Великобритании обжаловала решение апелляционной палаты Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает адвокат Павел Косован, передает ТАСС.

В частности, защита приговоренного к смертной казни попросила убрать из обвинения некоторые статьи УК ДНР. Среди них совершение преступлений группой лиц, а также насильственный захват и удержание власти.

По словам адвоката, деяния подсудимого не содержат состава преступления в указанных частях.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Приговор вынесли в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима. Им инкриминировали наемничество, насильственный захват власти, а также совершение преступления группой лиц.

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Алевтина Запольская
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