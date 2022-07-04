Решение суда ДНР о казни британского наемника обжаловали

Защита приговоренного к казни наемника Эйдена из Британии обжаловала решение суда ДНР

Защита наемника Аслина Эйдена из Великобритании обжаловала решение апелляционной палаты Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает адвокат Павел Косован, передает ТАСС.

В частности, защита приговоренного к смертной казни попросила убрать из обвинения некоторые статьи УК ДНР. Среди них совершение преступлений группой лиц, а также насильственный захват и удержание власти.

По словам адвоката, деяния подсудимого не содержат состава преступления в указанных частях.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Приговор вынесли в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима. Им инкриминировали наемничество, насильственный захват власти, а также совершение преступления группой лиц.