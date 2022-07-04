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В Москве появилась информация о продаже гостиницы «Космос»

В Москве стали обсуждать возможную продажу гостиницы «Космос» за 1,6 миллиарда рублей

Фото: Shutterstock

В Москве стали обсуждать возможную продажу гостиницы «Космос», расположенной возле станции метро «ВДНХ». Информацию об этом событии опровергли в АФК «Система», сообщает РИА Новости.

«Это не соответствует действительности», — заявил агентству представитель организации. Гостиница «Космос» принадлежит входящей в АФК «Система» компании Cosmos Hotel Group.

Информация о продаже знаменитой гостиницы появилась в воскресенье вечером, 3 июля. По данным Telegram-канала «Новости Москвы», за объект просили 1,6 миллиарда рублей. Автор поста рассказал, что вместо гостиницы планируют построить многоэтажный жилой комплекс, куда добавят несколько корпусов, а крыши зданий соединят конструкцией круглой формы.

Ранее в мае с аукциона продали здание гостиницы «Марко Поло», расположенной на Патриарших прудах. Кроме постройки, победившей на торгах компании «Менеджмент-Инвест» достались бытовая техника, посуда, элементы интерьера, мебель, а также спортивное и другое оборудование.

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