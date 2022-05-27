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Исторический отель продали на торгах в Москве

Здание гостиницы «Марко Поло» на Патриарших прудах продали на торгах

Фото: presnja.ru

Здание гостиницы «Марко Поло» в Москве продали с аукциона. Новым владельцем исторического отеля на Патриарших прудах стала победившая на торгах компания «Менеджмент-Инвест», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента Москвы по конкурентной политике.

В стоимость лота включены бытовая техника, посуда, элементы интерьера, мебель, спортивное и другое оборудование. Здание гостиницы площадью шесть тысяч квадратных метров подключено к центральным коммуникациям, в нем есть два грузовых и три пассажирских лифта, а также парковка на 30 мест.

«Уникальное местоположение стало преимуществом лота — Патриаршие пруды находятся в Пресненском районе Москвы и играют немаловажную роль в культурной жизни столицы», — отметили в пресс-службе, добавив, что коммерческая недвижимость в этом районе крайне редко продается или предоставляется в аренду.

Ранее в мае с аукциона захотели продать ликеро-водочный завод в Белгородской области с объектом культурного наследия на территории. Начальная цена лота составила 71,8 миллиона рублей, торги пройдут в конце июня.

Александра Качан
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