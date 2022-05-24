Объект культурного наследия продадут с торгов в России

Завод с объектом культурного наследия продадут с торгов в Белгородской области

В Белгородской области продадут предприятие вместе с объектом культурного наследия. Имущественный комплекс банкротящегося ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод» выставили на торги, сообщает «Интерфакс».

Начальная цена лота — 71,8 миллиона рублей, аукцион пройдет 29 июня. В состав объекта входит земельный участок в Валуйках с расположенными на нем зданиями, техническими помещениями, скважиной и 310 единицами производственного оборудования. Отдельными лотами на торги выставлены два земельных участка, на одном из которых находятся промышленное здания, транспорт и товарные знаки. Объекты продаются по общей начальной цене 20,2 миллиона рублей.

Производственный комплекс также включает в себя объект культурного наследия регионального значения «Винокуренный завод Добычина» — памятник градостроительства и архитектуры конца XIX века. Победитель торгов должен предложить лучшую цену и принять обязательства по выполнению требований к сохранению, содержанию и использованию объекта в соответствии с законом. В прошлом завод пытались продать на аукционе за 79 миллионов рублей, однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

В декабре 2021 года футбольный клуб «Спартак» решил продать свою базу в Москве, на территории которой находятся объекты культурного наследия. База была открыта в 2009 году на месте клубной детско-юношеской школы, работавшей со времен СССР.