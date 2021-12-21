«Спартак» задумал избавиться от стадиона в Москве

Футбольный клуб «Спартак» задумал избавиться от базы собственной академии в московском районе Сокольники, пишут «Ведомости». Одна из структур владельца клуба, вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна выставила на продажу компанию «СЗ «Стадион Спартак», среди активов которой значатся права аренды участка площадью 19,5 гектара и несколько зданий клубной академии.

По словам опрошенных изданием специалистов, рыночная стоимость участка может достигать шести миллиардов рублей. Два года назад в рамках аудита она была оценена в 4,3 миллиарда. Решение о продаже они связывают с переносом базы в район Тушино, где располагается основной стадион «Спартака» — «Открытие Банк Арена».

Также структуры Федуна реализуют в районе проект «Тушино-2018», который должен будет включать в себя жилую и коммерческую недвижимость, спортивную инфраструктуру. Аналитики ожидают, что на освободившейся территории будет построен жилой комплекс и называют такой вариант использования пространства наиболее логичным.

При этом новые собственники могут столкнуться с существенными ограничениями при реализации своих проектов. Участок, на котором находится нынешняя база академии «Спартака», относится к особо охраняемой природной территории и имеет в своих границах объекты культурного наследия.

База «Спартака» в Сокольниках была открыта в 2009 году на месте клубной детско-юношеской школы, работавшей со времен СССР. Она включает в себя несколько тренировочных полей и стадион на три тысячи зрительских мест.

