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Располневшую 48-летнюю ведущую «Топ-модели по-американски» обругали в сети

Модель Тайру Бэнкс обругали в сети за полноту на фото без макияжа в спортивном костюме

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

Американская модель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс удивила поклонников изменившийся внешностью. Соответствующие снимки и комментарии появились на портале Daily Mail.

48-летняя ведущая «Топ-модели по-американски» прошла по улицам Лос-Анджелеса в спортивном костюме серого цвета с камуфляжным принтом. В качестве обуви она выбрала черные кроссовки, а на голову надела бандану. На размещенных фото видно, что волосы манекенщицы заплетены в две косы, а на лицо не нанесен макияж.

Читатели издания обратили внимание на то, что Бэнкс заметно располнела, и обругали ее в комментариях под постом. «Раньше Тайра критиковала девушек за лишний вес. Посмотрите на нее сейчас», «Годы не щадят никого», «Она заметно располнела», «Вот что значит сила макияжа», «Я просто в шоке, почему она выглядит так плохо?» — писали пользователи сети.

В сентябре прошлого года Бэнкс вышла на сцену в необычном платье и стала мемом в соцсетях. Знаменитость появилась на публике в платье Julian Mendez Couture с короткой спереди и длинной сзади юбкой. Дизайнерский наряд был оформлен декольте и крупными симметричными деталями в форме крыльев, в которых проделаны отверстия для рук. «Того, кто облачил тебя в этот наряд, следует уволить», — шутили юзеры.

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Карина Черных
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