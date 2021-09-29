Супермодель вышла на сцену в необычном платье и стала мемом в соцсетях

Американская модель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс появилась на шоу Dancing With the Stars («Танцы со звездами») в необычном наряде и стала мемом в соцсетях. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram.

47-летняя знаменитость вышла на сцену в бордовом платье Julian Mendez Couture с короткой впереди и длинной сзади юбкой. Дизайнерский наряд оформлен декольте и крупными симметричными деталями в форме крыльев, в которых проделаны отверстия для рук. Бэнкс дополнила свой образ черными сетчатыми перчатками и туфлями на каблуках. Снимок супермодели в упомянутом платье набрал больше 74 тысяч лайков.

Поклонники принялись шутить над внешним видом звезды в комментариях. «Мой муж сказал, что она похожа на курицу, а затем сравнил Тайру с павлином», «Очень нелепый наряд. Напоминает динозавра из фильма "Парк юрского периода"», «Это платье загораживает всех людей, стоящих за тобой», «Динозавр», «Того, кто облачил тебя в этот наряд, следует уволить», — высказывались они.

Кроме того, пользователи Twitter начали публиковать коллажи, на которых соединяли фото Бэнкс с упомянутым динозавром из фильма «Парк юрского периода».

Ранее в сентябре наряд актрисы Эммы Коррин на премии «Эмми» стал мемом в сети из-за сходства с презервативом. Папарацци запечатлели ее в костюме бежевого цвета модного дома Miu Miu. На размещенных кадрах она позирует в платье в пол прямого кроя с открытыми плечами, длинных перчатках без пальцев того же цвета и туфлях на каблуках. Ее образ дополнил головной убор, напоминающий шапочку для плавания.