Нелепые наряды звезд на Met Gala стали мемами в соцсетях

Нелепые наряды знаменитостей, в которых они посетили ежегодный бал Met Gala в Нью-Йорке, стали мемами в социальных сетях. Соответствующие посты появились в Twitter.

Так, например, рэпер Раким Майерс, более известный как A$AP Rocky, предстал перед фотографами в одеяле, состоящем из разноцветных лоскутов. Юзерша @dykedotorg сравнила образ музыканта с хлопьями Captain Crunch, а @NleMinaj предположил, что звезда приехал на мероприятие, не переодеваясь после сна.

ok but why does asap rocky look like captain crunch 😭 #MetGala pic.twitter.com/sRHLHYag6w — welcome to clown town (@dykedotorg) September 14, 2021

В то же время поклонники его спутницы, певицы Рианны, ожидали, что она снимет объемное пальто бренда Balenciaga и покажет свой образ, однако этого не произошло. «Я просто клоун, который весь вечер ждала, что Рианна снимет это чертово одеяло», — написала @jooniesbonsaii.

Помимо этого, юзеров рассмешил наряд телезвезды Ким Кардашьян, которая появилась в черном облегающем комбинезоне Balenciaga с полностью закрытым лицом. Так, одни назвали бизнесвумен дементором (существа из фильмов о Гарри Поттере), а другие сравнили ее с пришельцем.

Кроме того, героиней мемов стала немецкая исполнительница Ким Петрас, которая посетила мероприятие в костюме с головой лошади, и певица Граймс, вышедшая на красную ковровую дорожку с мечом в руках.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2021 состоялся 13 сентября, его официальной темой стала «Американская независимость».

В сентябре Билли Айлиш впервые вышла в свет на Met Gala в пышном платье с декольте. Известно, что 19-летняя звезда стала самым молодым сопредседателем мероприятия в истории. Она вышла в свет в пышном пудровом платье бренда Oscar de la Renta с декольте и длинным шлейфом.