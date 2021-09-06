Голливудский актер Брэд Питт признался в полном отсутствии вкуса в одежде. Интервью со звездой публикует издание Esquire.

В разговоре с журналистом 57-летний Питт рассказал, что его чувство стиля начало ухудшаться с возрастом. «В процессе старения вы становитесь более капризными, и комфорт встает на первое место. Вот так просто это работает», — подчеркнул он.

По словам актера, следить за трендами — слишком утомительное занятие, поэтому при выборе одежды он руководствуется удобством. «Мне нравятся монохромные образы, но такие, чтобы они не были похожи на униформу. Я фанат простоты», — пояснил Питт.

В то же время герой материала добавил, что обращает внимание на «незначительные» детали, а именно — качество швов, подклада и ткани. «Сейчас на мне кашемировый свитер Loro Piana, и если я доживу до 86 лет, то буду продолжать носить его даже с дырами от моли. Он дорогой, но если я смогу надевать его в течение 30 лет — то цена оправдана», — заключил он.

В апреле новая прическа Брэда Питта на премии «Оскар» стала объектом шуток в сети. Актер появился на мероприятии в черном смокинге и белой рубашке, волосы были зачесаны назад и собраны в хвост. «Не могу перестать думать о хвостике Брэда Питта», — написал один из фанатов.

