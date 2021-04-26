Новая прическа Брэда Питта на премии «Оскар» стала объектом шуток в сети

Голливудский актер Брэд Питт появился на церемонии вручения кинопремии «Оскар» с новой прической и стал объектом шуток в сети. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

57-летний актер вышел на публику в черном смокинге, белой рубашке, а также галстуке-бабочке в тон костюма. При этом его отросшие волосы были зачесаны назад и собраны в хвост.

Пользователи сети обратили внимание на новый имидж знаменитости и принялись обсуждать его внешний вид. «Однажды в Голливуде... Брэд Питт отрастил себе конский хвост, и я захотел себе такой же», «Не могу перестать думать о хвостике Брэда Питта», «Все награды должны достаться хвосту Брэда Питта», «Прическа Питта спасла это шоу», «Сегодня я сделала маску для волос, приняла витамины для придания им блеска, но не думаю, что мои волосы выглядят так же красиво, как хвостик Питта», — высказывались они.

Похожая прическа ранее привлекла внимание к принцу Гарри. В январе его сосед заметил у него отросший конский хвост и сообщил об этом во время интервью с ведущим Джеймсом Корденом в эфире шоу The Late Late Show. По словам американского актера Роба Лоу, волосы Гарри «сильно отросли и были туго зачесаны и собраны сзади».