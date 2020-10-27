Новая девушка Брэда Питта порадовала фанатов снимком в рубашке на голое тело

Новая девушка голливудского актера Брэда Питта, немецкая манекенщица Николь Потуральски, снялась в наряде на голое тело и взволновала фанатов своим внешним видом. Соответствующим снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

27-летняя модель сделала селфи в костюме бежевого цвета, состоящем из мини-юбки и рубашки с длинным рукавом и V-образным вырезом, который обнажает грудь. На размещенном фото видно, что на Потуральски нет бюстгальтера.

Подписчики порадовались публикации манекенщицы и восхитились ее внешностью в комментариях под постом. «Идеальная женщина», «Красиво, очень красиво», «Просто прекрасна», «Очень элегантно!», «Красотка», «Сексуальная девушка», — высказывались поклонники.

Информация о том, что Брэд Питт начал встречаться с Потуральски, появилась 27 августа. Модель отправилась в путешествие с актером на юг Франции.

Ранее в октябре Николь Потуральски сфотографировалась в зеркало в облегающем наряде. Она запечатлела себя в спальне в платье длины миди с разноцветным принтом. Наряд бренда With Jean был оформлен широким вырезом под грудью.