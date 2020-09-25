Новая девушка Брэда Питта показала фигуру в купальнике

Новая девушка голливудского актера Брэда Питта, немецкая манекенщица Николь Потуральски, показала фигуру, снявшись в рекламе бренда купальников. Фотографии публикует Daily Mail.

На размещенных снимках 27-летняя модель позирует с мокрыми волосами сидя за столом с другими манекенщицами в бикини бирюзового цвета с цветочным принтом за 69 фунтов стерлингов (6781 рубль). На Потуральски нет никаких аксессуаров и макияжа.

Отмечается, что знаменитость приняла участие в фотосессии для австралийской марки Triangl. Автором съемки выступила канадская фотохудожница Карли Дам (Carly Dame).

Фото опубликовано @triangl

Покупатели бренда восхитились внешним видом Потуральски в комментариях под опубликованными кадрами. «Выглядишь прекрасно», «Вау», «Очень натуральные фотографии», «Классные кадры», — высказывались они.

О том, что Брэд Питт начал встречаться с Потуральски, стало известно 27 августа. Модель отправилась в путешествие с актером на юг Франции.

Помимо этого, журналисты заметили сильное сходство Потуральски с бывшей женой актера Анджелиной Джоли и российской супермоделью Ириной Шейк. Вдобавок выяснилось, что у модели есть ребенок, и она замужем. Отмечается, что Потуральски и ее 68-летний супруг Роланд Мэри — сторонники открытых отношений.