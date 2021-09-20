Наряд актрисы на премии «Эмми» стал мемом в сети из-за сходства с презервативом

Наряд британской актрисы Эммы Коррин на 73-й церемонии вручения премии «Эмми» стал мемом в соцсетях из-за сходства с презервативом. Соответствующие посты появились в Twitter.

Папарацци запечатлели посетившую премию 24-летнюю знаменитость в костюме бежевого цвета модного дома Miu Miu. На размещенных кадрах она позирует в платье в пол прямого кроя с открытыми плечами, длинных перчатках без пальцев того же цвета и туфлях на каблуках. Ее образ дополнил головной убор, напоминающий шапочку для плавания, и длинные острые ногти черного цвета.

emma corrin we know who you are pic.twitter.com/R3Hgz9Gg2q — soph 🪐 EMMY WINNER JOSH O’CONNOR (@J0SHOGRAPHEE) September 20, 2021

«Суровая реальность», — описала свой образ Коррин в описании к посту в Instagram. Известно, что стилистом выступил Гарри Ламберт (Harry Lambert), а визажистом — Флори Уайт (Florrie White).

emma corrin, baby, i love you but i cant keep this to myself any longer 😭 pic.twitter.com/hG3nsgD8fp — depressed era (@ryanvillaluzzz) September 20, 2021

Пользователей сети рассмешил наряд актрисы, о чем они принялись писать в многочисленных постах в Twitter. Так, юзерша @ryanvillaluzzz сравнила ее с героем мультфильма «Телепузики», а @selz_j — с презервативом. Некоторым комментаторам она напомнила Снежного человека, а другие называли ее «олицетворением коронавируса».

Ранее журналисты выбрали худшие наряды звезд на премии «Эмми». Среди них — актриса Джиллиан Андерсон (Gillian Anderson), которую засняли в платье бренда Chloe из грубой ткани с вырезом на животе, бахромой и нитями с металлическими украшениями. В список также попали телезвезды Эмеральд Феннелл (Emerald Fennell) и Эйди Брайант (Aidy Bryant).