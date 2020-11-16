Актриса снялась полуобнаженной с небритыми подмышками после роли принцессы Дианы

Британская актриса Эмма Коррин, которая сыграла роль принцессы Дианы в четвертом сезоне телесериала «Корона», приняла участие в откровенной фотосессии для цифрового издания GQ Hype. Соответствующая серия кадров появилась в Instagram-аккаунте журнала.

На фото, выбранном для обложки, 24-летняя знаменитость позирует в черной кожаной юбке и полупрозрачной блузке, через которую просвечивается кружевной бюстгальтер бренда Agent Provocateur стоимостью 145 фунтов стерлингов (14 690 рублей). На другом снимке Коррин позирует полуобнаженной: она одета в сетчатое платье, через которое видны ее трусы и грудь, заклеенная зеленым скотчем. На третьем кадре она снимается в черном платье модного дома Yves Saint Laurent с декольте, при этом видно, что у актрисы небритые подмышки.

Публикация набрала больше 5,5 тысячи лайков и вызвала одобрение у поклонников героини сериала. «Королева!», «Окей, я люблю ее», «Да! Нормализуйте волосы на женских телах!», «Эта обложка просто огонь», — высказывались они в комментариях.

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Ранее в ноябре на обложке британской версии Vogue появился бывший муж покойной принцессы Дианы, 71-летний принц Уэльский Чарльз. Его запечатлели в льняном бежевом костюме, а также розовой рубашке и галстуке в тон. Отмечается, что на принце пиджак, который был изготовлен специально для него брендом Anderson&Sheppard 30 лет назад.