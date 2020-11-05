71-летний принц Чарльз появился на обложке модного журнала Vogue

Принц Уэльский Чарльз снялся для британской версии модного журнала Vogue и стал героем его обложки. Соответствующий кадр появился на странице издания в Instagram.

71-летнего сына королевы Елизаветы II сфотографировали среди розовых гортензий в саду в его собственном поместье в графстве Глостершир. Его запечатлели в льняном бежевом костюме, а также розовой рубашке и галстуке в тон. Отмечается, что на принце пиджак, который был изготовлен специально для него брендом Anderson&Sheppard 30 лет назад.

В интервью изданию отец принцев Уильяма и Гарри призвал общественность к разумному потреблению ресурсов и порекомендовал бережнее относиться к одежде. «Я из тех людей, кто будет ремонтировать любую вещь, а не выбрасывать ее. Когда я был ребенком, мы приносили обувь к сапожнику в Шотландии и с восхищением наблюдали за его работой», — подчеркнул принц Чарльз.

Автором съемки выступил британский фотограф Ник Найт (Nick Knight), который ранее работал с модным домом Alexander McQueen и сотрудничал с такими знаменитостями, как Леди Гага и Кейт Мосс. В организации фотосессии участвовала также модная журналистка Кейт Фелан (Kate Phelan).

Ранее в марте 2019 папарацци засняли британского принца Чарльза на пляже. На размещенных кадрах он изображен в в плавательных шортах с цветочным принтом. Сообщается, что он отдыхал на Барбадосе с супругой Камиллой.