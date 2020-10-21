Читатели раскритиковали лицо самой красивой женщины в мире на обложке Vogue

Читатели японской версии модного журнала Vogue раскритиковали внешность супермодели Беллы Хадид, ранее признанной самой красивой женщиной в мире, на обложке нового выпуска. Снимок и комментарии пользователей появились в официальном Instagram-аккаунте издания.

На первой странице декабрьского номера 24-летняя манекенщица запечатлена в розовом пышном платье модного дома Gucci с черным кружевом и открытыми плечами. Ее наряд дополнен шляпой и кожаным воротником. Авторами фотосессии стали популярные фэшн-фотографы дуэта Luigi and Lango.

Подписчики аккаунта журнала не оценили новую публикацию и выразили недовольство по поводу неестественного лица Хадид в комментариях. «Уже тошнит от сестер Хадид и их пластических операций», «Хватит пластики, Белла», «О нет! Опять Хадид? Вы серьезно?», «Заканчивайте снимать одних и тех же знаменитостей. Больше нет сил смотреть на ее ненатуральное лицо», — высказались они.

В апреле Белла Хадид поучаствовала в фотосессии для итальянской версии журнала Vogue во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Съемка проводилась дистанционно, знаменитость попозировала перед фотографом через веб-камеру. На одном из размещенных кадров она снялась обнаженной, прикрываясь букетом цветов, который стоит в вазе.