Опубликованы пляжные фото принца Чарльза

Папарацци сфотографировали британского принца Чарльза на пляже. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте Windsor Royal Family вечером во вторник, 19 марта.

70-летнего сына Елизаветы II запечатлели в плавательных шортах с цветочным принтом во время отдыха на Барбадосе. «В настоящий момент королевская пара совершает тур по Карибам, во время которого они планируют четырехдневный визит на Кубу», — говорится в описании к публикации.

Prince Charles, 70, hits the beach in patterned swimming trunks as he enjoys downtime in Barbados 🇧🇧 The royal couple are currently on a tour of the Caribbean which will include a four-day visit to Cuba begining on March 24 - the first by members of the monarchy. (📸:Daily Mail) #princecharles Фото опубликовано @windsor.royal.family

Отмечается, что это будет первая поездка принца Чарльза с супругой Камиллой на Остров свободы.

В декабре 2018 года принц Чарльз признался в любви к российской музыке. Он объявил, что ему нравятся православные песнопения, которые поют в русских церквях во время службы. Одно из них было исполнено в день его свадьбы c Камиллой Паркер Боулз.

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