Опубликованы пляжные фото принца Чарльза

Папарацци сфотографировали британского принца Чарльза на пляже. Серия снимков появилась в Instagram-аккаунте Windsor Royal Family вечером во вторник, 19 марта.
70-летнего сына Елизаветы II запечатлели в плавательных шортах с цветочным принтом во время отдыха на Барбадосе. «В настоящий момент королевская пара совершает тур по Карибам, во время которого они планируют четырехдневный визит на Кубу», — говорится в описании к публикации.
Отмечается, что это будет первая поездка принца Чарльза с супругой Камиллой на Остров свободы.
В декабре 2018 года принц Чарльз признался в любви к российской музыке. Он объявил, что ему нравятся православные песнопения, которые поют в русских церквях во время службы. Одно из них было исполнено в день его свадьбы c Камиллой Паркер Боулз.