Принц Гарри похудел ради Меган Маркл

Принц Гарри отказался от вредных привычек и похудел из солидарности с беременной женой Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun.

Журналисты издания обратили внимание, что в последнее время принц выглядит стройнее и свежее. По словам королевских инсайдеров, это может быть связано с регулярными спортивными тренировками, а также занятиями йогой и медитацией. Во время официального визита в Беркенхед будущий отец признался буддийскому монаху Келсангу Сонату (Kelsang Sonam), что каждый день практикует медитацию.

«Меган показала ему другой образ жизни. И он стал его фанатом. Он хорошо питается, перестал себя травить, тренируется, занимается йогой и выглядит счастливым», — рассказал друг принца Гарри, пожелавший остаться неизвестным.

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Более того, Гарри начал брать пример с жены-вегетарианки. Инсайдеры заметили, что после свадьбы он стал употреблять меньше мяса и переключился на фрукты и овощи. Герцогиня Сассекская также убедила мужа отказаться от алкоголя и кофе в пользу минеральной воды.

В июле 2018 года британская писательница Джилли Купер раскритиковала Меган Маркл за навязывание мужу своей диеты. Она заявила, что нельзя пытаться изменить привычки людей и заставлять мужчин худеть.

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