Журналисты выбрали худшие наряды звезд на премии «Эмми»

Модные редакторы выбрали худшие наряды знаменитостей на 73-й церемонии вручения премии «Эмми», которая является телевизионным аналогом «Оскара». Соответствующая подборка появилась на Daily Mail.

Журналисты оценили образы звезд, в которых они появились на красной ковровой дорожке мероприятия, прошедшего 20 сентября в Лос-Анджелесе. Так, например, в список попала актриса Джиллиан Андерсон (Gillian Anderson), которую засняли в платье бренда Chloe из грубой ткани с вырезом на животе, бахромой и нитями с металлическими украшениями.

Помимо этого, эксперты раскритиковали внешний вид коллеги Андерсон по сериалу «Корона» Эмеральд Феннелл (Emerald Fennell), которая пришла на премию в пышном платье модного дома Valentino с ярко-зеленой окантовкой, пайетками и аппликациями в виде цветов и бабочек. Свой образ она дополнила клатчем с перьями желтого цвета.

Наряд в похожем стиле выбрала для появления на мероприятии актриса Эйди Брайант (Aidy Bryant). Фотографы запечатлели ее в платье-пачке длины миди зеленого цвета с рукавами-фонариками и нашивками в виде цветов. Комик Кэтрин Хан (Kathryn Hahn), в свою очередь, развеселила редакторов чересчур широким кожаным ремнем.

Несколько гостей «Эмми» последовали тренду на откровенные костюмы, просвечивающие нижнее белье. Например, в платье, похожем на ночную сорочку, сфотографировали телезвезду Мэделин Брюэр (Madeline Brewer), а режиссер Исса Рэй (Issa Rae) предстала перед гостями в серебристом платье-кольчуге.

В этом году приз за лучший драматический сериал на премии «Эмми» получила «Корона». Всего картина стала лидером по общему числу номинаций, претендовав на награду сразу в 24 категориях. Лучшим комедийным сериалом стал «Тед Лассо», а лучшим мини-сериалом был объявлен «Ход королевы».