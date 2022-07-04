Россиян успокоили насчет дешевой мебели

Рослесинфорг: в России не будет дефицита дешевой мебели с уходом иностранных компаний

Дефицита дешевой мебели в России на фоне ухода ряда иностранных компаний с рынка не будет, рассказал о доступности товаров директор Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза) Павел Чащин. Его слова передает ТАСС.



Он успокоил россиян и заявил, что без доступной мебели население не останется. «Многие иностранные лесопромышленные компании приостановили производство, но находятся в стадии активного поиска возможности остаться на российском рынке. Зарубежные компании не хотят уходить из России. Желания делать это у самих компаний нет — ведь это большая прибыль и рынок сбыта», — отметил Чащин. Эксперт добавил, что страну планируют покинуть несколько компаний, среди которых Mondi, Sylvamo, Metsa. Однако фирмы лишь продадут бизнес русским владельцам, которые продолжат производство.

Чащин добавил, что риски нехватки комплектующих для лесоизготовителей, работающих преимущественно на зарубежной технике, незначительны. Для уже установленной импортной техники запчастей хватит на три-четыре месяца, поделился он. В перспективе лесопромышленники начнут активно переходить на китайскую и белорусскую технику.



Ранее участники рынка лесопромышленности рассказали о ряде проблем, связанных с введением западных санкций. Отрасль остро нуждается в господдержке, считает генеральный директор крупнейшего в мире производителя фанеры «Свеза» Анатолий Фришман. В качестве идей он предложил снизить тарифы, пошлины и торговые барьеры с дружественными странами, развивать инфраструктурные проекты, создавать новые ниши для производителей, а также проводить закупки стройматериалов в госрезерв.