Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Производство фанеры в России резко сократилось

Глава компании «Свеза» Фришман рассказал о снижении выпуска фанеры на 80 процентов
Анатолий Фришман

Анатолий Фришман. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Крупнейший в мире производитель фанеры, российская компания «Свеза», резко сократил производство. Компания недозагружена на 60-80 процентов из-за невозможности экспортировать свою продукцию. Об этом во время совещания в Совете Федерации заявил генеральный директор компании Анатолий Фришман, передает РБК.

При этом топ-менеджер на встрече, где обсуждали влияние санкций на лесопромышленный комплекс, раскритиковал постоянные проверки. Он рассказал, что первоочередная задача для «Свезы» — найти новые заказы и восстановить объемы выпуска, а не общаться постоянно с контролирующими органами.

Фришман указал, что отрасль остро нуждается в господдержке. В качестве идей он предложил снизить тарифы, пошлины и торговые барьеры с дружественными странами, развивать инфраструктурные проекты, создавать новые ниши для производителей, а также проводить закупки стройматериалов в госрезерв.

Также бизнесмен считает важным продлить сроки реализации приоритетных инвестиционных проектов хотя бы на два года, чтобы участники могли пересмотреть свои финансовые модели и наладить новые рынки сбыта. В нынешних условиях действовать в рамках принятых на себя ранее обязательств невозможно.

Ранее Алексей Мордашов, глава «Севергрупп» (группа компаний, в которую входит «Свеза»), сообщил о многочисленных проверках контролирующих органов в связи с отправкой сотрудников, работающих на производстве фанеры, в простой. По его словам, прокуратура прислала 15 запросов с начала года, по каждому приходилось давать объяснения. Одновременно компания вынуждена бороться с чрезвычайно острыми производственными проблемами.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Мордашов выразил сомнения по поводу успеха национальной экономики в связи с введенными санкциями. «Мы и в хороших-то условиях не могли экономику выстроить, а сейчас действуем в таких критически тяжелых, полувоенных», — пояснил он, не исключив, впрочем, что именно такой ситуации россиянам не хватало, чтобы действовать.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В ЛНР назвали предполагаемое время сдачи в плен бойцов «Айдара» с завода «Азот»
Сайт СПЧ атаковали хакеры
ЦБ признал неэффективными ограничения банковской комиссии для магазинов
В Москве санкционировали заочный арест украинского военного
Франция заявила о высылке своего дипломата из Москвы
В ЛНР заявили о контроле неба над Лисичанском и Северодонецком
Назван соперник Загитовой по боксерскому поединку
Стилисты перечислили самые модные джинсовые юбки
Собака во время отпуска хозяев сбежала из отеля для животных и пришла домой
22 самолета Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.