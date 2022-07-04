В Кабардино-Балкарии закупили 61 единицу новой сельскохозяйственной техники

Аграрии Кабардино-Балкарии приобрели 61 единицу новой сельскохозяйственной техники

Аграрии Кабардино-Балкарии с начала текущего года приобрели 61 единицу новой сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза республики.

По информации издания, больше всего было закуплено тракторов — 51 штука. Кроме того, парк сельхозтехники пополнился тремя новыми зерноуборочными комбайнами и одним кормоуборочным комбайном. Отмечается, что обновление сельхозтехники позволяет проводить весь комплекс сезонных полевых работ в регионе в оптимальные агротехнические сроки.

Известно, что производители при приобретении техники активно пользуются лизингом. Так, за первое полугодие 2022 года через лизинговые компании предприниматели купили 30 единиц различной сельхозтехники и оборудования.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.